الأطرش: لا بديل سوى تصحيح مسار ثورة فبراير العزة والمجد

قال سامي الأطرش رئيس ما يعرف “المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير” إنه لا بديل لتصحيح ثورة فبراير لتحقيق أهدافها الحقيقية، وفق قوله.

وكتب على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “نعم كانت نوايا حرائر و أحرار الوطن نقية، عندما مارسنا حقوقنا السياسية بنقاء و بشكل حضاري وديمقراطي أعتقادا منا بأنكم تريدون بناء دولة العدل والتقدم ولكنكم كنتم تبيتون النوايا لتدمير ونهب ليبيا واليوم نقول لكم انه لا بديل لنا من أن نعودوا لتصحيح مسار الثورة لتحقق اهدافها الحقيقية” وفق تعبيره.

أضاف قائلًا: “فعلا، فبراير مجد ، فبراير عزة ، فبراير رقم سيظل صعب على كل من تسول له نفسه ضربها أو النيل منها فهي ستقاتلكم بجروحها وألامها الى أن تنتصر عليكم جميعا، يا من لم تحبوا لا ليبيا ولا شعبها يوما” وفق قوله.

واختتم: “وعدنا فأوفينا وها هو المخاض العسير يوشك على الانتهاء والمولود قارب على الولادة فكبروا يا حرائر ويا أحرار الوطن وأستعدوا لاستقباله” على حد تعبيره.