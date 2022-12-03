سفير ألمانيا يزور أكاديمية طرابلس للسباحة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2022

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إنه زار أكاديمية طرابلس للسباحة في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين أونماخت في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه زار في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أكاديمية طرابلس للسباحة والخاصة بذوي الهمم رفقة الكابتن عبد الخالق السوكني، الذي اطلعه على نشاطات وبرامج الأكاديمية، متمنيًا لهم التوفيق في “Special Olympics World Summer Games” الذي سيقام في برلين الصيف المقبل.