ضبط تشاديين اثنين قاما بالسطو على مواطن في بنغازي

العنوان-بنغازي

تمكن أعضاء مركز شرطة سيدي خليفة ببنغازي من ضبط شخصين يحملان الجنسية التشادية قاما بالسطو على مواطن وسرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، اليوم السبت، أنه استجابة لشكوى مواطن تقدم بها لمركز شرطة سيدي خليفة ضد شخصين من الجنسية التشادية قاما بالاعتداء عليه وسلب مبلغ مالي وهاتفه المحمول بطريق الـ 17 بمنطقة سيدي خليفة ولاذا بالفرار.

وقالت المديرية أنه بتعليمات مباشرة من رئيس المركز العميد حسن الجارد تم الانتقال بسرعة من أعضاء التحريات لمكان الواقعة وتم تمشيط المكان والتحري وجمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لمعلومات تفيد بمكان تواجد المتهمين.

وبإعداد كمين مُحكم تم ضبطهما والانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهما تبين أن الأول يُدعى م.ع.أ تشادي الجنسية والثاني يُدعى أ.ع.ع تشادي الجنسية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.