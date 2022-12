ليبيا – قال المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث إن ليبيا تعاني من عدم الاستقرار السياسي وانقسام المؤسسات الحكومية ومن ضمنها الجيش والشرطة الموزعة بين الشرق والغرب.

غيث وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” دعا إلى ضرورة التركيز على تنمية المدن الليبية المتضررة من الحروب منذ 2011.

