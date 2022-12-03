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الترجمان: الاتفاق حول قاعدة دستورية لن ينجح بسبب الإخوان

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

يترقب الليبيون نتائج مشاورات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيليفي، في القاهرة بشأن تسمية المناصب السيادية، والتوافق حول قاعدة دستورية تُجرى الاستحقاقات الانتخابية بموجبها، ومصير السلطة التنفيذية

وقال رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات والبحوث، خالد الترجمان، أن جماعة الإخوان ترغب في إخراج شخصيات بعينها من المشهد السياسي.

وأوضح الترجمان، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الاتفاق على وضع قاعدة دستورية لن ينجح بسبب الإخوان.

 

الوسوم

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الوطن الليبية

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