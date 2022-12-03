كرموس: اجتماع رئيسي مجلسي الدولة والنواب في الزنتان للفصل في 3 ملفات رئيسية

كشف عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أن رئيسي مجلسي الدولة والنواب خالد المشري والمستشار عقيلة صالح سيلتقيان في مدينة الزنتان للفصل في ثلاث ملفات، هي القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، والسلطة التنفيذية.

وأوضح كرموس في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أن الملف الأبرز سيكون المسار الدستوري المتعلق بوضع آلية إقرار القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات في أقرب آجل.

وأشار كرموس إلى أنه سيتم طرح ملف السلطة التنفيذية التي بات واجبا تغييرها نظرا لعجزها عن القيام بمهمتها في إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها وانتهاء ولايتها وهي عاجزة عن بسط الأمن والسيطرة على كامل البلاد.

وقال: أخيرا سيطرح ملف المناصب السيادية الذي يعد في مرحلته الأخيرة وفقا لاتفاق بوزنيقة” 1″.