ليبيا الان

المفوضية: أنشأنا وحدة خاصة لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

احتفت مفوضية الانتخابات باليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة، وقالت إنه في إطار ضمان وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، أنشأت المفوضية وحدة خاصة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة تسمى (وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة).

أضافت في بيانها: “تختص بتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية من خلال ضمان توفر الإجراءات والوسائل الكفيلة بتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخاب، وتتبع هذه الوحدة وحدات مناظرة في الفروع الدائمة للمفوضية بكل من (طرابلس، بنغازي، سبها) تتولى مهمة التنسيق والتنفيذ مع الوحدة في الإدارة العامة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك