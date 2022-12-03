المفوضية: أنشأنا وحدة خاصة لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات

احتفت مفوضية الانتخابات باليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة، وقالت إنه في إطار ضمان وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، أنشأت المفوضية وحدة خاصة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة تسمى (وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة).

أضافت في بيانها: “تختص بتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية من خلال ضمان توفر الإجراءات والوسائل الكفيلة بتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخاب، وتتبع هذه الوحدة وحدات مناظرة في الفروع الدائمة للمفوضية بكل من (طرابلس، بنغازي، سبها) تتولى مهمة التنسيق والتنفيذ مع الوحدة في الإدارة العامة”.