البوانيس تنظم محاضرة حول مخاطر التطرف

أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا مكتب سبها-البوانيس، محاضرة بعنوان “خطر التطرف والتمسك بالأخلاق الحسنة وتعاليم الإسلام السمحة”، ضمن فعاليات حملة أزهريون ضد التطرف.

وتركزت المحاضرة حول خطر التطرف الفكري وأهمية التمسك بالأخلاق الإسلامية الحسنة والحفاظ على تعاليم الإسلام الصحيحة، كما تم التطرق إلى أهمية احترام المعلم والمعلمة وبر الوالدين وحق الجار والحفاظ على الصلاة والتحذير من استعمال منصات التواصل الاجتماعي التي تبث أفكار هدامة تستهدف فئة الشباب والترويج لها واستعمالها استعمال صحيح بما يخدم المجتمع

وتبادل الطلاب النقاش مع المشائخ حول العديد من أمور حياتهم اليومية مقدمين شكرهم وتقديرهم لجهود المنظمة على إتاحة هذه الفرصة التي أنارت عقولهم متمنين استمرارها

وأوضح المكتب الإعلامي للمنظمة، أن هذه الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة في كافة مناطق ومدن ليبيا تأتي للحفاظ على تعاليم الإسلام والحد من مخاطر الانزلاق في ظاهرة التطرف الفكري.