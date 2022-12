عمران: هناك تكدّس وظيفي في القطاعين الأمني والعسكري دون وجود أثر لهم على الأرض

ليبيا – قال مدير مركز أبجد للدراسات العسكرية نور الدين بن عمران إن 75% من حجم الإنفاق العسكري والأمني يذهب للرواتب و25% يذهب للمصاريف الأخرى، مؤكدًا أن هناك تكدّسًا وظيفيًا في القطاعين الأمني والعسكري دون وجود أثر لهم على الأرض.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أعرب عن قلقه من وجود جهات أمنية تنشر إعلانات عن وظائف جديدة والتجنيد العسكري دون فائدة تذكر.

وقال: “لا توجد أعداد دقيقة للتشكيلات المسلحة والأمنية في ليبيا حتى الآن، مطالبًا بضرورة تخفيض الإنفاق العسكري بنحو 30% من حجم القوى العاملة في القطاعين الأمني والعسكري”.

