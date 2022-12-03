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فرج: لقاء المستشار صالح والمشري تأجل ليومين لأسباب لوجستية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة موسى فرج أن لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي كان مقررًا غدًا الأحد في الزنتان، تأجل ليومين آخرين لأسباب لوجستية.

وأشار فرج في تصريحات صحفية إلى أن اجتماع عقيلة والمشري سيشهد مناقشة حسم القاعدة الدستورية والمناصب السيادية وتغيير السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن تغيير السلطة التنفيذية يُقصد به الحكومات الموجودة حاليًا، والمجلس الرئاسي بالكامل، وهذا لايزال محل نقاش دون توافق كامل عليه.

وأضاف عضو مجلس الدولة أن القرارات النهائية في شأن التغييرات التنفيذية سيتخذها مجلسا النواب والدولة، لأن اختصاص عقيلة والمشري النقاش والوصول إلى حلول توافقية وإحالتها على المجلسين.

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الوطن الليبية

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