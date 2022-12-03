بعيو مهاجماً رمضان أبو جناح: يقتل الليبيين ويسرق أموالهم

رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، لجنة عطاء الأدوية المركزية بإشراف رمضان أبوجناح وزير الصحة المكلف في حكومة عبدالحميد الدبيبة، بارتكاب جريمة قتل الليبيين وسرقة أموالهم.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن جريمة ثابتة لقتل الليبيين وسرقة أموالهم ترتكبها لجنة عطاء الأدوية المركزية بإشراف رمضان بوجناح وزير الدبيبات الذي لا علاقة له بالصحة”.

وأضاف بعيو:” التفاصيل غداً بإذن الله لن نسكت أيها المجرمون، النائب العام ملاذنا الأخير”.