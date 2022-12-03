فحيمة: ليس لدينا علم مسبق بلقاء عقيلة والمشري في الزنتان

نفى عضو مجلس النواب صالح فحيمة علمه المسبق بشأن اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في مدينة الزنتان.

وقال فحيمة في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، إنهم سيطالبون رئيس مجلس النواب في جلسة الثلاثاء المقبل بتقديم تقريره بشأن زيارته إلى مصر ولقائه بالمشري.

وأوضح النائب أن إعادة تشكيل ملتقى الحوار السياسي الغرض منها 3 أهداف، هي إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وتوحيد الأجهزة الرقابية والمناصب السيادية، وإصدار القاعدة الدستورية.

وأشار إلى أن مجلس النواب وقع في حرج كبير عندما قام بمنح الثقة لحكومة أخرى غير حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن

معالجة هذا الحرج لن يتم إلا من خلال توحيد السلطة التنفيذية والذي يحتاج إلى تشكيل حكومة ثالثة.