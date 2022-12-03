الدبيبة يُشارك في اجتماع المجلس الوطني لحقوق ذوي الإعاقة

العنوان-طرابلس

شارك رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، في اجتماع للمجلس الوطني لحقوق ذوي الإعاقة، والذي عقد بمقر صندوق التضامن الاجتماعي.

وأطلع رئيس المنظمة الليبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشير الفيتوري، الدبيبة على عدد من المشاكل التي تواجهه ومنها المعاناة في الحصول على تذاكر السفر، وكذلك الصعود إلى الطائرات وركوبها، والألم النفسي الذي يتعرضون له في الوصول إلى المطار، فضلًا عن عدم وجود معاشات لذوات الإعاقة في حال زاوجهن.

وأوضح الدبيبة في كلمة له خلال الاجتماع إلى أنه لابد من ضوابط تلزم المطارات وشركات الطيران في التعامل الجيد مع ذوي الإعاقة، وذلك بالنسبة لفاقدي البصر والحركة، إذ يجر مساعدتهم لتوصيلهم إلى الطائرة.

وتابع: “نحن نعطيهم بنزين بالرخيص مقابل أن يقدموا مثل هذه الخدمات، وهم في الوقت ذاته يبيعون التذاكر بأسعار عالية، ولذلك عليهم مساعدة ذوي الإعاقة”.