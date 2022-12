أمن بنغازي يُلقي القبض على تشكيل عصابي نسائي يمتهن النصب يديره سجين

ليبيا – ألقى مركز شرطة قاريونس”القبض على تشكيل عصابي متكون من مجموعة نساء يمتهن النصب والاحتيال ويدير التشكيل شخص نزيل في مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

رئيس مركز شرطة قاريونس العميد محسن الفسي أكد أنه تم ضبط مجموعة من النسوة يقمن بالنصب والاحتيال على أصحاب معارض السيارات عن طريق صكوك مصدقة مزورة.

وأضاف :” عقب التحريات تم التوصل إلى الرأس المدبر لهذا التشكيل والذي يستعمل النساء في عمليات النصب والاحتيال وتبين أنه شخص صادر بحقه حكم قضائي بالسجن ونزيل مؤسسة الإصلاح والتأهيل حيث يقوم الشخص سالف الذكر بالإتصال بأصحاب معارض السيارات عن طريق الإنترنت وإغرائهم برفع سعر السيارة مقابل صك وإرسال إحدى النساء لإستلام المركبة وتسليم الصك المزور لصاحب المعرض وبتكثيف التحريات تم ضبط جميع أفراد التشكيل وأحيلوا إلى النيابة العامة”.

