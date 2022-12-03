الشحومي: اتفاقية الدبيبة مع تركيا أُبرمت في وضع مرتبك للبلاد وهش ومنقسم

قال سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي، إنه شارك اليوم في جلسة حوارية حول مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بدعوي كريمة من حزب السلام و الازدهار، موجهاً الشكر بشكل خاص لرئيسه المهندس محمد خالد الغويل وفريق الحزب علي التنظيم.

وقال على حسابه بموقع فيسبوك إن هذه الاتفاقية أُبرمت في وقت لازالت فيه الدول الليبية في وضع مرتبك وهش ومنقسم، معربا عن تمنياته أن تلقي مثل هذه الحوارات حول قضايا حيوية و مستقبلية اهتمام وعناية الحكومات و متخذي القرار بما يحافظ علي حقوق الليبين في ثروتهم.