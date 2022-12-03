المنقوش تبحث مع نظيرها الإيطالي ملف الهجرة والإتجار بالبشر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2022

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظرها الإيطالي “أنطونيو تاجاني” مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وبينت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في روما على هامش مؤتمر حوارات المتوسط التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا والتعاون الإقتصادي والتزام إيطاليا باستقرار ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وكانت المنقوش أكدت خلال مشاركتها أمس في أعمال المؤتمر تطابق وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا، وأكدت استعداد الحكومة لتأمينها وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لإنجازها.

وبينت المنقوش في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها أكدت خلال المؤتمر أن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على مواطني الدول الهشة يتطلب تضامنًا أمميًا لاحتواء الأزمات الناشئة عن هذه الأزمة.

وأعربت المنقوش عن قناعتها أنه لا يوجد حلول آنية لقضايا مستمرة من عقود، فالأولوية هى لإيقاف الحروب وحماية حقوق الإنسان وتأمين الحد الأدنى من العدالة وفرص التنمية الشاملة لكافة الدول التي يُنظر لها أنها بؤر توتر وسبب في تفاقم قضايا مثل الهجرة غير الشرعية.