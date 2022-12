ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محمد عبيد إن بقاء المصرف المركزي وسط التجاذبات السياسية له تأثيرات كبيرة على السلامة المالية العامة، وخاصة سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الذي يعتبر اختصاصاً أصيلًا لمجلس الإدارة.

عبيد أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة لن يتمكنا على المدى القصير من تشكيل مجلس إدارة جديد أو تغيير المحافظ.

وأكد على أن الإدارة التنفيذية للمصرف المركزي وسط غياب مجلس الإدارة سوف يترتب عليها تأثيرات على القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي.

Shares

The post عبيد: البرلمان ومجلس الدولة لن يتمكنا من تشكيل مجلس إدارة جديد للمركزي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية