كرموس: إقرار القاعدة الدستورية أبرز الملفات المطروحة بلقاء صالح والمشري

الوطن|رصد

كشف عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أن رئيسي مجلسي النواب والدولة والمستشار عقيلة صالح سيلتقيان في مدينة الزنتان للفصل في ثلاث ملفات، هي القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

وأوضح كرموس في تصريحات صحفية أن الملف الأبرز سيكون المسار الدستوري المتعلق بوضع آلية إقرار القاعدة الدستورية للوصول إلىالانتخابات في أقرب آجل.

وأشار كرموس إلى أنه سيتم طرح ملف السلطة التنفيذية التي بات واجبًا تغييرها نظرًا لعجزها عن القيام بمهمتها في إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها وانتهاء ولايتها وهي عاجزة عن بسط الأمن والسيطرة على كامل البلاد.

وختم عضو مجلس الدولة قائلًا: “أخيرًا سيطرح ملف المناصب السيادية الذي يعد في مرحلته الأخيرة وفقًا لاتفاق بوزنيقة 1″.