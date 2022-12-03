الدبيبة يستعرض أوجه دعم الحكومة لذوي الإعاقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2022

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أوجه الدعم التي قدمتها حكومته لفئة ذوي الإعاقة.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” في اليوم العالمي لذوي الإعاقة؛ نجدد التزامنا في حكومة الوحدة الوطنية باحتياجات ذوي الإعاقة، فقد طوّرنا مراكز للتأهيل، أهمها: مركز السواني، والأمل، ومُنحت 2300 سيارة إلى محتاجيها، وكانت لهم 450 منحة زواج، وزيادة للرواتب بنسبة 45 في المئة.

وبين الدبيبة أن مشروع تطوير مركز الأمل للصم وضعاف السمع يرتاده 400 شخص من الصم وضعاف السمع بسعة 200 غرفة بنسبة إنجاز 100% كما أن مشروع تطوير مركز شهداء السواني لتأهيل ذوي الإعاقة يرتاده 12.,000 من ذوي الإعاقة شهريا بنسبة إنجاز 91%.