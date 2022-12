جانبية: المواطن لن يتحمل تخفيض القدرة الشرائية للدينار مجدّدا مع الغلاء المتزايد

ليبيا – علق أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عبد الحكيم جانبية بشأن استقالات بعض من أعضاء مصرف ليبيا المركزي، معتبراً أن الوقت غير مناسب لأي استقالة.

أستاذ الاقتصاد قال في تصريح لموقع” العربي الجديد” إن المطلوب ضبط سعر الصرف، لأن المواطن لن يتحمل تخفيض القدرة الشرائية للدينار مجدّدا مع الغلاء المتزايد في الأسعار.

ولفت إلى أن المشكلة أن مجلس الإدارة الحالي أصبح شبه خال، وبالتالي كيف سيسيّر المركزي، وهو أعلى سلطة نقدية بالبلاد، أمور المصارف.

