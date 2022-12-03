مدير مستشفى الكفرة يكشف تفاصيل الفيروس المنتشر في المدينة

الوطن|رصد

كشف مدير مستشفى (الكاسح التعليمي) بالكفرة، إسماعيل العيظة، تفاصيل جديدة حول الفيروس المنتشر في المدينة بين الأطفال.

وقال العيظة، في تصريح، إنه خلال الأسبوع الماضي استقبلت العيادات الخارجية بمعدل يومي 250 طفلا مصحوبين بأعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي وهو معروف باسم RSV

كما ترددت قرابة 1600 حالة على المستشفى خلال الأسبوع الماضي وازدادت الحالات في نهاية الأسبوع، وشهد يوم الخميس إيواء 30 حالة، وفق العيظة.

وتابع: “بعد إخبارنا من مدير قسم الأطفال عن تزايد الحالات تواصلت مع مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح لتوفير مواد التشغيل لمعرفة نوع الفيروس المسبب للمرض، وأرسلت المواد إلى بنغازي ثم نقلت بطائرة عسكرية إلى الكفرة”.

وأوضح العيظة أنه بعد وصول مواد التشغيل أجرينا عينات عشوائية وثبت ما أكده الدكتور حيدر السائح وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي المعروف بالمخلوي ينشط بداية فصل الشتاء وتقلبات المناخ، وبعض الحالات تكون مصحوبة مع هذا الفيروس بفيروس كورونا فتنتج مضاعفات أكبر.

وأكد العيظة أنه لا حاجة لنقل حالات خارج المدينة ولكن نحتاج إلى عناصر طبية وطبية مساعدة وخاصة أطباء الأطفال وهناك نقص في الأدوية خاصة المتعلقة بأمراض فصل الشتاء، متوقعا زيادة الأعداد من خلال المدارس وتم تنبيه أولياء الأمور أنه في حال من اشتبه في مرض طفله بهذه الأعراض يجب عليه عدم إحضاره.