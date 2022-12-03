المنقوش: ليبيا مستعدة لدعم مبادرة إيطاليا في الزراعة

لليوم الثاني على التوالي تُشارك وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ‎نجلاء المنقوش في حوار المتوسط المنعقد في مدينة روما لبحث أزمة الغذاء التي يشهدها العالم، بحسب بيان مكتبها الإعلامي.

أعربت المنقوش في كلمتها عن استعداد ودعم ليبيا للمبادرة الإيطالية في تطوير مجال الزراعة وإمدادات الطاقة؛ لتكون جزءاً من الحل في منطقة المتوسط.

وافتُتح الحوار برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاجاني”، وبحضور عدد من وزراء الدول والمسؤولين في منظمة الغذاء العالمية ومنظمة “الفاو” والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد من أجل المتوسط والبنك الدولي.