العيضة: مستشفى الكفرة استقبل قرابة 1600 حالة مصابة بأعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

كشف مدير مستشفى (الكاسح التعليمي) بالكفرة إسماعيل العيضة تفاصيل جديدة عن الفيروس المنتشر في المدينة بين الأطفال، موضحاً أنه خلال الأسبوع الماضي استقبلت العيادات الخارجية بمعدل يومي 250 طفلا مصحوبين بأعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي وهو معروف باسم RSV.

العيضة قال في تصريح لمنصة “فواصل” إنه قرابة 1600 حالة ترددت على المستشفى خلال الأسبوع الماضي وازدادت الحالات في نهاية الأسبوع، وشهد يوم الخميس إيواء 30 حالة.

وتابع “بعد إخبارنا من مدير قسم الأطفال عن تزايد الحالات تواصلت مع مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح لتوفير مواد التشغيل لمعرفة نوع الفيروس المسبب للمرض، وأرسلت المواد إلى بنغازي ثم نقلت بطائرة عسكرية إلى الكفرة”.

ولفت إلى أنه بعد وصول مواد التشغيل تم اجراء عينات عشوائية وثبت ما أكده الدكتور حيدر السائح وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي المعروف بالمخلوي ينشط بداية فصل الشتاء وتقلبات المناخ، وبعض الحالات تكون مصحوبة مع هذا الفيروس بفيروس كورونا فتنتج مضاعفات أكبر.

وأضاف “لسنا بحاجة لنقل حالات خارج المدينة ولكن نحتاج إلى عناصر طبية وطبية مساعدة وخاصة أطباء الأطفال وهناك نقص في الأدوية خاصة المتعلقة بأمراض فصل الشتاء”.

وتوقع زيادة الأعداد من خلال المدارس وقد تم التنبيه عبر إذاعة الكفرة المحلية أولياء الأمور أنه في حال من اشتبه في مرض طفله بهذه الأعراض يجب عليه عدم إحضاره.