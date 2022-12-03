موسى فرج: لقاء عقيلة والمشري في الزنتان تأجّل يومين

كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري، موسى فرج، عن تأجيل لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وقال فرج في تصريح صحفي إن لقاء عقيلة صالح وخالد المشري، الذي كان مقررًا غدًا الأحد في الزنتان، تأجل يومين آخرين لأسباب لوجستية.

وأوضح عضو مجلس الدولة الاستشاري أن اجتماع عقيلة والمشري سيشهد مناقشة حسم القاعدة الدستورية والمناصب السيادية وتغيير السلطة التنفيذية.

وبيّن فرج أن تغيير السلطة التنفيذية يُقصد به الحكومات الموجودة حاليًا، والمجلس الرئاسي بالكامل، وهذا لايزال محل نقاش، دون توافق كامل عليه.

وأشار إلى أن القرارات النهائية في هذا الشأن سيتخذها مجلسا النواب والدولة، لأن اختصاص عقيلة والمشري النقاش والوصول إلى حلول توافقية وإحالتها على المجلسين.