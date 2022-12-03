باتيلي يؤكد للرئاسي الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2022

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التأكيده على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار الساسي كأرضية للإنطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة أساس دستوري متين، للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت تضمن الاستقرار.

وقدم باتيلي خلال لقائه المجلس الرئاسي ممثلا في رئيسه محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي إحاطةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا.

وجدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولا سيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية.