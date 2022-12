هويدي: المطلوب إجراء انتخابات أو تغيير مجلس إدارة ومحافظ المركزي

ليبيا – قال المحلل المصرفي معتز هويدي إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ليس له دور كبير منذ الانقسام السياسي عام 2015 ولم يعقد اجتماعات حقيقية سوى اجتماع واحد لتغيير سعر الصرف خلال عام 2021،

هويدي أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن المطلوب إجراء انتخابات أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ بأجسام جديدة.

يذكر أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حدد سعر الصرف الموحد بـ4.48 دنانير للدولار في مطلع عام 2021 بدلا من السعر السابق 1.4، بتخفيض 70%.

