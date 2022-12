ليبيا – أكدت عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري سيلتقيان غداً الأحد داخل بلدية الزنتان.

المحجوب قال في تصريح لمنصة “فواصل” إنه سيكون توحيد الحكومة هو موضوع اجتماعهما ولا علاقة له بالمناصب السيادية.

