لنقي: أستغرب معارضة أي تقارب بين الليبين لتوحيد المواقف السياسية

الوطن|رصد

استنكر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي الهجوم على أي لقاء لتوحيد المواقف السياسية، في إشارة إلى اللقاء المرتقب لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقال لنقي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أستغرب الأصوات التي تعارض أي تقارب أو لقاء بين الليبيين لتوحيد المواقف السياسية نحو الاستقرار السياسي والأمني“، مؤكدًا أن قيام الدولة الواحدة يلزم إنهاء الصراع وانقسام مؤسسات الدولة.

وتابع لنقي في تغريدته قائلًا: “الأجدر انتظار ما تسفر عنه نتائج هذه اللقاءات ثم ننتقد، وإلا جرت العادة على كسر مجاديف القارب!”.