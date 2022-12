أخبار ليبيا 24

التقت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، في روما اليوم السبت، مع رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، كما التقت مع نظيرها وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني.

وقالت المنقوش، إنها أعجبت بنهج رئيسة الحكومة الإيطالية ومنظورها التقدميين، وإنهما تبادلتا تعزيز العلاقات الثنائية.

وكتب الوزيرة، عبر تويتر، “انتهيت للتو من لقاء رائع مع سعادة رئيس الوزراء الإيطالي. أعجبت حقًا بنهجها ومنظورها التقدميين. إن تبادلنا الرائع سيعزز بالتأكيد علاقاتنا الثنائية بين ليبيا وإيطاليا. من المؤكد أن كفاءة القيادة النسائية سوف تتألق”.

Just finished a great meeting with HE Italian PM @GiorgiaMeloni . Really impressed by her progressive approach & perspective. Our wonderful exchange will certainly further our bilateral relations 🇱🇾 🇮🇹 . The efficiency of female leadership will most definitely shine through. pic.twitter.com/woOrL8UI41

— Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) December 3, 2022