انطلاق التدريب العسكري لمستجدي اللواء 106 مجحفل بالكفرة

انطلقت مراحل التدريب العسكري للمستجدين باللواء مائة وستة مجحفل التابعين للكتيبة الخامسة مشاة بمدينة الكفرة وانطلقت التدريبات العسكرية بمقر الكتيبة في معسكر الحامية،، وتعتبر هذه الدفعة الأولى ضمن اللواء المجحفل التي يتم تدريبها بالكُفــرة تحت إشراف مباشر من آمر اللواء وآمر الكتيبة الخامسة مشاة تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بضرورة تطوير وتحديث كافة أركان وقطاعات القوات المسلحة.

وأعلن اللواء عن أن باب التجنيد بالكتيبة الخامسة في اللكفرة مفتوح لكل من يرغب في التقدم وذلك بالتوجه إلى مقر الكتيبة بمعسكر الحامية