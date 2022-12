مباحثات ليبية إيطالية حول دعم الحل السياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية

التقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم السبت، على هامش مؤتمر “حوارات المتوسط” المنعقد في روما.

وقال تاجاني في تغريدة عبر “تويتر”، إنه ناقش مع المنقوش الدور بلاده من أجل استقرار ليبيا وملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزير الإيطالي أن لقاءه مع المنقوش تركز على تعزيز التعاون الثنائي.

واليوم، قالت المنقوش، إن ليبيا مستعدة لدعم المبادرة الإيطالية في تطوير مجال الزراعة وإمدادات الطاقة، لتكون جزءاً من الحل في منطقة المتوسط.

وجاء حديثها خلال مشاركة المنقوش في اليوم الثاني من جلسات حوار المتوسط، المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، والتي ناقشت اليوم السبت أزمة الغذاء التي يشهدها العالم.

وافتُتح الحوار برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بحضور عدد من وزراء الدول والمسؤولين في منظمة الغذاء العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد من أجل المتوسط والبنك الدولي.

وبدأت أمس الجمعة النسخة الثامنة من فعاليات حوارات المتوسط، وهي المبادرة السنوية التي تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، والتي تُعقد في روما منذ العام 2015.

