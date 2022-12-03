باثيلي يزور المجلس الرئاسي ويقدم إحاطة حول محادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

الوطن|رصد

استقبل المجلس الرئاسي اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي.

وقدم باثيلي خلال اللقاء لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، إحاطةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا.

وجدد المجلس خلال اللقاء دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولا سيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية.

من جهته، جدد باثيلي تأكيده على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار الساسي كأرضية للانطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة أساس دستوري متين، للمضي قدمًا نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت لكي تضمن الاستقرار.