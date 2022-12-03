استحداث كلية لضباط الحرس البلدي

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن الحكومة ستعمل على استحداث كلية لـ “ضباط الحرس البلدي”.

جاء ذلك، في كلمة خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من منتسبي الحرس البلدي.

وأكد الدبيبة، أن الحكومة ستدعم الجهاز، من خلال استكمال المباني الرئيسية وتدريب عناصره، واستحداث كلية وتسوية أوضاعهم المالية.

واعتبر الدبيبة، أن الجهاز، هو “خط الدفاع” عن المواطن في صحته وبيئته ودواءه.

وأقيم بمقر الجهاز في طرابلس، احتفال بتخريج الدفعة (38) من منتسبي الجهاز. ويأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للحرس البلدي، الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.

وافتتح الدبيبة، مبنى الجهاز وكلية ضباط الحرس البلدي. وقال الحكومة إن المبنى “يعتبر ضمن المرافق التي تم استكمالها في خطة عودة الحياة”.