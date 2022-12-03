لنقي: أستغرب الأصوات المعارضة لأي تقارب بين الليبيين

استنكر عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي الهجوم على أي لقاء لتوحيد المواقف السياسية، في إشارة إلى اللقاء المرتقب لرئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال لنقي في تغريدة عبر “تويتر”: “أستغرب الأصوات التي تعارض أي تقارب أو لقاء بين الليبيين لتوحيد المواقف السياسية نحو الاستقرار السياسي والأمني”.

وأوضح أن قيام الدولة الواحدة يلزم إنهاء الصراع وانقسام مؤسسات الدولة.

وتابع لنقي: “الأجدر انتظار ما تسفر عنه نتائج هذه اللقاءات ثم ننتقد، وإلا جرت العادة على كسر مجاديف القارب”.