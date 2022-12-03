بوفايد: صوتنا في مجلس الدولة على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد، إن مجلس الدولة صوت بمنع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين الأمر المتوافق مع كل القوانين الليبية النافذة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب لن يوافق على ذلك، وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية أن مبادرة لقاء غدامس المشترك تهدف لتوافق ليبي ليبي على قاعدة دستورية وقوانين للانتخابات بإشراف ومراقبة البعثة الأممية ودعم دولي، وهذه المبادرة ستقطع الطريق على مخطط عقيلة صالح وخالد المشري للوصول إلى مآربهم الشخصية، على حد تعبيره.

بوفايد أضاف: “بخصوص بيان الـ 50 عضوا من مجلس الدولة أيضا يهدف لتصحيح الأولويات ورفض ما يسعى له عقيلة والمشري بشأن الحديث عن المناصب السيادية والسلطة التنفيذية قبل التوافق على المسار الدستوري”.