إشادة دولية واسعة بالتطور الذي حققته الليبية للاستثمار

أشاد المدير التنفيذي للمنتدى الدولي للصناديق السيادية دنكن بونفيلد والاستشاريين بالشركات الدولية بالتقدم الملحوظ الذي حققته المؤسسة الليبية للاستثمار خلال السنوات الأخيرة.

وقتل بونفيلد خلال الملتقى السنوي الاول لمراجعة المبادرات الاستراتيجية المنعقد باسطنبول، إنه تفاجأ بما بذلته المؤسسة من أجل بناء الثقة وتحدي الصعوبات التي واجهتها.

من جانبهم أكد المستشارون الدوليون أن المؤسسة تغلبت على الظروف معبرين عن إعجابهم بالتقدم الذي أحرزته المؤسسة.

وأضاف بونفيلد أن الليبية للاستثمار تتقدم في الطريق الصحيح وهذا ما يطمئن الماليين الدوليين والشعب الليبي.