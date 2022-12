عبد العزيز: البعثة الأممية تريد استمرار الفوضى في ليبيا وهي ليست حريصة على استقرار البلاد

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن ما يحدث في البلاد أمر فوق الوصف فعندما خسر عقيلة صالح وفشل هو و “عصابة الحزب الديمقراطي” بدأوا بالتآمر على البلاد من جديد.

عبد العزيز لفت خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المعركة التي حدثت في أروقة جامعة الدول العربية زادت من حدة المواجهة مع عبد الحميد الدبيبة وحكومته لأن المخابرات المصرية يريدون شخص كالخاتم في يدهم.

وأضاف: “هناك بعض الدوائر نتيجة هذه المواقف الصلبة والتي لم تطاوعهم بها حكومة الدبيبه يعملوا على إزعاج حكومة الدبيبة والسيناريو حكومة برئاسة المشري ولن يفلح ولن ينجح ومجلس رئاسي بقيادة عقيلة صالح”.

وأشار إلى أن البعثة الأممية تريد استمرار الفوضى في ليبيا وتتلقى الأوامر من بعض السفراء لاستمرار الفوضى فيها وهي ليست حريصة على استقرار البلاد.

ما يحدث في البلد فوق الوصف والصمت الذي يخيم على الشارع وكأن البلاد أموات وليسوا بشر، ما يحدث الآن من عصابة الحزب الديمقراطي الذين فشلوا في كل شيء الذين حكموا واشتغلوا بحزب أسسه الكثير من الأخيار معهم ولكن استفردوا منه وعندما الكوادر التي بقيت في الحزب اختارت غيرهم وبأموال ذلك الحزب تركوه وأسسوا حزب آخر واليوم يتحركوا كالشيطان لإفساد البلاد وحياه العباد، هذه العصابة ومن يدور في فلكها هم خسروا معركة جنيف ولما نقول جنيف يعني إلغاء مجلسي الدولة والنواب!.

جرتهم ستيفاني لجنيف وخسر عقيلة صالح عند فشلهم خلاص لا يملكون من الديمقراطية رائحتها ولا القبول بالأمر الواقع بدأوا بالتآمر على البلاد من جديد، عقيلة صالح والحزب الانقلابي مع المخابرات المصرية شكلوا حكومة باشاآغا، تكلموا أن الحكومة حدث في تأويل كما حدث في المؤتمر الوطني.

الكل يدعي الوطنية وهي منهم براء، تعني أن لكم 8 سنوات وداخلين في الـ9 سنوات يا عقيلة صالح وخالد المشري، من 2012 وانتخابات المؤتمر الوطني للآن 10 سنين أي وطنية وأنت تتكلم عن حكومة عمرها سنه وأكثر وليس دفاعاً عن الدبيبة ولكن الحق والمنطق! نبدو كشياطين خرس إن سكتنا عندنا ملاحظات كثيرة على حكومة الدبيبة ولكن المنطق منطق، عقيلة صالح اليوم يجلس في وسط شيوخ العبيدات يفتخر انه أول عبيدي رصيده تعدى المليار! فضيحة الحبري عقيلة شريك فيها! أعضاء مجلس الدولة شخصياً قالوها لي كونهم لا يملكون الجرأة ان يخرجوا ويتكلموا على الإعلام قالوا انه لا يمكن بوجود مجلس الدولة ليبيا تشوف خير ولا تذهب للانتخابات.

لا أعرف لماذا لا يخرجون ويقولون هذا الكلام “جبن وخون” لا يمكن لخالد المشري وعقيلة صالح ان يقيموا انتخابات. وصلنا لانقلاب باشاآغا ومحاولة دخوله طرابلس ولم ينجح، فكروا بسيناريو آخر ومشروع جديد وجدوا المشري وشبقه في البقاء في السلطة، المجال هو أن يتحرك وفق الفراغ المتاح والطامعين في السلطة وسط صمت الشعب وجدوا المشري، الدبيبه لم يطاوعهم في الكثير من المشاريع، المعركة التي حدثت في أروقة جامعة الدول العربية زادت من حدة المواجهة مع الدبيبة وحكومته لأن المخابرات المصرية يريدون شخص كالخاتم.

هناك بعض الدوائر نتيجة هذه المواقف الصلبة والتي لم تطاوعهم بها حكومة الدبيبه يعملوا على إزعاج حكومة الدبيبة والسيناريو حكومة برئاسة المشري ولن يفلح ولن ينجح ومجلس رئاسي بقيادة عقيلة صالح.

عضو مجلس النواب بلخير الشعاب قال علينا الاعتراف بفشلنا في حل الأزمة وعلينا مغادرة المشهد، هو ليس من تيار المفتي ولا التأزيم قالها بالفم المليان الشارع الليبي صامت!.

البعثة تريد استمرار الفوضى في ليبيا وتتلقى الأوامر من بعض السفراء لاستمرار الفوضى فيها وهي ليست حريصة على استقرار ليبيا.

يخرج عقيلة صالح ويتكلم بوقاحة عن التداول السلمي في السلطة ولا أحد يخرج ويرد عليه! حسب اتفاق الصخيرات لا يجوز للبرلمان التمديد لنفسه! هو لم يحسب الليبيين بشر ولا تريس وإلا لما قال هذا الكلام. ما الذي استفادته الحكومة من البرلمان.

رد الحبري قال الوظيفة زائلة والوطن باقي ومصطلحات! وهو طابع الفلوس في روسيا زوراً والتقرير الذي قاموا به هو لجنة مجلس النواب وقال إن الرد على اللجنة سيكون قوي وأنا أقول لن يكون هناك رد لا ضعيف ولا قوي! إن كنت سترد معناها الأعضاء في لجنة مجلس النواب كذابين ومدلسين ويجب أن يتحاكموا لأن الكلام فيه مليارات وحسابات ومشاريع وليس كلام مرسل ونقل لكلامك.

