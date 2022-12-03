وزير خارجية تركيا: نتطلع للعمل مع الإمارات ومصر لتحقيق الأمن في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تتطلع إلى العمل مع كل من مصر والإمارات لتحقيق المصالح والأمن في ليبيا وإعادة الاستقرار هناك.

وأضاف في كلمته في الدورة الثامنة لملتقى”حوارات المتوسط” السنوي، أنه من الضروري أن يضمن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أساساً دستورياً للعملية الانتخابية. في الوقت الحالي، حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات، فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة.

وأكد أن الانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا، مضيفاً أن الوضع هش في ليبيا حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة، وأنه عندما حاول رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا دخول طرابلس أوقفناه وما فعله كان غير مقبول.