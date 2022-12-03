الدبيبة يشارك في احتفالية تخريج الدفعة «38» من منتسبي الحرس البلدي

الوطن / متابعات

شارك رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، في احتفالية تخريج الدفعة «38» من منتسبي الحرس البلدي، والتي جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للحرس البلدي، الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، بمقر جهاز الحرس البلدي.

وافتتح الدبيبة مبنى الجهاز وكلية ضباط الحرس البلدي في بلدية جنزور، ضمن المرافق التي جرى استكمالها في خطة «عودة الحياة»، وأشاد بالجهود المبذولة من أجل استكماله في الوقت المناسب ليكون مقرا لائقا للجهاز، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

واستعرض الدبيبة الخريجين البالغ عددهم 1400 منتسب من كل مناطق ليبيا، وأكد في كلمته دعم الحكومة لجهاز الحرس البلدي، من خلال استكمال المباني الرئيسية وتدريب عناصره، واستحداث كلية ضباط الحرس البلدي وتسوية أوضاعهم المالية، معتبرا أن الجهاز هو خط الدفاع عن المواطن في صحته وبيئته ودوائه.