موقع فرنسي: الدبيبة طمأن تونس بمبلغ 250 مليون دينار يدفعها خلال أيام

قال موقع “مغرب إنتلجنس” الفرنسي إن النظام الجزائري مارس ضغوطا هائلة من أجل الوساطة في مصالحة بين تونس وطرابلس تهدف إلى التوفيق بين الطرفين اللذين كانا على خلاف بسبب العديد من سوء التفاهم السياسي.

وأكد الموقع في مقال وصفه بالحصري نشره اليوم تحت عنوان “الجزائر ضغطت بشدة للمصالحة بين تونس وطرابلس منذ بداية صيف 2022″، أن الجهود السرية التي تبذلها السلطات الجزائرية، قد آتت أكلها من خلال تحسن العلاقات الثنائية بين تونس وحكومة طرابلس بشكل ملحوظ، وأن الرئيس التونسي قيس سعيد سيحصل قريبًا على ثمار البداية الواعدة للمصالحة، وفق تعبير المقال.

وشدد المقال على أن العلاقات بين الحكومتين التونسية والليبيين لم تكن جيدة منذ وصول الدبيبة إلى السلطة في مارس 2021، رغم أن الرئيس اسعيد هو أول رئيس يسافر إلى ليبيا، بعد أيام قليلة من دخول حكومة الوحدة الوطنية طرابلس، مستدركا أن التدخلات المتعددة للجزائر ساهمت في قيام حكومة طرابلس بإيماءات استرضاء في اتجاه تونس.

وأوضح المقال أن الموضوع الرئيسي الذي أثار التوترات بين طرابلس وتونس، يتعلق بالنزاعات المالية بين الليبيين وتونس حول 900 مليون دولار من الديون الليبية المستحقة لفائدة تونس لم يتم سدادها في وقت تمر فيه تونس المجاورة بأزمة مالية رهيبة.

وتابع المقال أن هذا النزاع أدى إلى إطالة أمد عرقلة أنشطة العمال ورجال الأعمال التونسيين في ليبيا، حيث تم تأجيل اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي كان من المقرر عقدها في أبريل 2021 أكثر من مرة منذ صعود الدبيبة إلى السلطة في طرابلس.

وقال موقع “مغرب إنتلجنس”، إن تدخلات الجزائر مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، أدت إلى حل الموقف من خلال السماح بإطلاق عملية مصالحة حقيقية، إذ طمأن الدبيبة خلال زيارته الرسمية الأخيرة لتونس بعزم بلاده سداد نحو 250 مليون دولار، منها 85 مليونا في قطاع الكهرباء و30 مليونا في قطاع الطيران المدني، بنهاية العام الجاري.

وأشار الموقع الفرنسي إلى تصريحات الدبيبة خلال الزيارة والتي وعد فيها بتقوية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، مؤكدا أن ليبيا لا تزال في مرحلة البناء وتحتاج إلى الخبرات والمهارات التونسية، وأن شعار زيارته الأخيرة هو التكامل بين البلدين إضافة إلى إقامة شراكات اقتصادية.