اليونان لـ”الأمم المتحدة”: الاتفاق الليبي التركي الجديد تصعيد ضد استقرار المنطقة

أدانت أثينا رسميًا مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة في 3 أكتوبر بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في رسالة كتبها المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة ، ماريا ثيوفيلي ، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكرت ثيوفيلي في الرسالة التي أرسلتها إلى غوتيريش في 17 نوفمبر الماضي، أن اليونان تحمي جميع حقوقها بموجب القانون الدولي، وقالت إن ليبيا وتركيا مطالبان باحترام حقوق اليونان السيادية وتجنب أي عمل من شأنه انتهاك هذه الحقوق وزعزعة الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.

وجاء في الرسالة أن اليونان رفضت الاتفاق التركي الليبي الجديد في قطاع النفط والغاز، لأنه ينتهك الحقوق السيادية اليونانية والقانون الدولي، وكان تصعيدًا متعمدًا يقوض الاستقرار في المنطقة.

وأضافت المندوبة اليونانية أن حقوق بلادها الواضحة (بحكم الأمر الواقع والمبدئي) في المنطقة تستند من بين أمور أخرى إلى اتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة مع مصر، مؤكدة أن حكومة الوحدة المؤقتة ليس لها الحق في المضي قدما في الاتفاقات.