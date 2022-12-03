ما الذي دار بين ملوني والمنقوش في روما وبماذا غرّدت المنقوش حول اللقاء؟

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استقبلت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجا ملوني، في روما اليوم السبت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش.

وقالت الخارجية، إن اللقاء استعرض عمق علاقات الصداقة بين إيطاليا وليبيا، والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا.

وأضافت، أن ملوني أكدت سعي الحكومة الإيطالية لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات منها الطاقة والاقتصاد والصحة، إضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.

وأوضحت الوزارة، أن اللقاء يأتي ضمن جدول أعمال زيارة الوزيرة إلى العاصمة الإيطالية روما ومشاركتها في منتدى حوارات المتوسط بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي.

ومن جانبها عبّرت المنقوش، عبر تويتر، عن إعجابها بـ “نهج ومنظور” رئيسة الحكومة الإيطالية.

وقالت المنقوش: “أعجبت حقًا بنهجها ومنظورها التقدميين. إن تبادلنا الرائع سيعزز بالتأكيد علاقاتنا الثنائية ليبيا وإيطاليا. من المؤكد أن كفاءة القيادة النسائية سوف تتألق”.