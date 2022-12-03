عون يشارك في الاجتماع 185 للمجلس الوزاري لمنظمة “أوبك”

الوطن / رصد

شارك وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية محمد عون، السبت في الاجتماع 185 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط “أوبك” عبر تقنية الزوم.

وناقش الاجتماع مقترح ميزانية العام 2023، وتحديث خطة “أوبك” الإستراتيجية طويلة المدى، وتكليف الرئيس والرئيس البديل للمجلس الوزاري حسب ميثاق المنظمة، وكذلك رئيس مجلس المحافظين والرئيس البديل، وفق بيان صادر عن وزارة النفط عبر صفحتها على فيسبوك.

وبحسب البيان، فإن محافظ ليبيا لدى “أوبك” مصطفى عبدالله بن عيسى، سيكون هو الرئيس البديل لمجلس المحافظين، حسب ميثاق المنظمة.