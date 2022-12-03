الدبيبة: جهاز الحرس البلدي هو خط الدفاع عن المواطن

شارك رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في احتفالية تخريج الدفعة (38) من منتسبي الحرس البلدي، بمقر جهاز الحرس البلدي.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن ذلك يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني بالحرس البلدي، الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.

وكان في استقبال الدبيبة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوس، وبمشاركة وزير العمل والتأهيل علي العابد، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعدد من المتقاعدين بالجهاز ومعلمي كلية ضباط الحرس البلدي، بحسب البيان.

وفي بداية الاحتفالية قام الدبيبة بافتتاح مبنى الجهاز وكلية ضباط الحرس البلدي، والذي يعتبر ضمن المرافق التي تم استكمالها في خطة عودة الحياة، وأشاد خلال الجولة التنفيذية بعد الافتتاح على الجهود المبذولة من أجل استكماله في الوقت المناسب ليكون مقرا لائقاً لهذا الجهاز العام، وشارك بعدها في استعراض الخريجين البالغ عددهم (1400) منتسب من كافة مناطق ليبيا، وفق البيان.

وأكد الدبيبة خلال الاحتفالية بدعم حكومته لجهاز الحرس البلدي، من خلال استكمال المباني الرئيسية وتدريب عناصره، واستحداث كلية ضباط الحرس البلدي وتسوية أوضاعهم المالية، معتبراً أن الجهاز هو خط الدفاع عن المواطن في صحته وبيئته ودوائه