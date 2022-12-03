“الرئاسي”: باتيلي أطلع المنفي واللافي على محادثاته بشأن ليبيا

استقبل المجلس الرئاسي اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”.

وقدم باتيلي خلال اللقاء لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، إحاطةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا.

وجدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولاسيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية.

من جانبه جدد باتيلي، تأكيده على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الساسي كأرضية للانطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة أساس دستوري متين، للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت تضمن الاستقرار.