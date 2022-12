بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. باشاآغا: أحيي كل من جاد بأعز ما يملك من أجل الوطن

ليبيا – قدم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا التحية للمواطنين الذين جادوا بأعز ما يمتلكون من أجل ليبيا.

باشاآغا قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أحيي كل أبنائي الذين جادوا بأعز ما يمتلكون من أجل الوطن.

وأضاف “ستظل تضحيات الشهداء والجرحى نبراساً نهتدي به حتى نبني دولتنا المنشودة التي ينال فيها ذوي الهمم كامل حقوقهم وامتيازاتهم دون فضلٍ أو مِنَّةٍ من أحد”.

