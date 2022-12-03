باتيلي: ليس بالإمكان عقد اجتماع رئيسا مجلسي النواب والدولة في مدينة الزنتان

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، السبت، إنه ليس بالإمكان انعقاد الاجتماع المقرر له في مدينة الزنتان بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا.

وحث باتيلي في بيان، مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة، لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.

ودعا جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعيا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية.

وحض الليبيين بكل أطيافهم ومن جميع مناطق ليبيا، وكذلك المؤسسات العامة، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي.

وأكد باتيلي أن شعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل.