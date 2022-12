السويحلي: الكل يُجمع على أن عقيلة والمشري هما أكبر المعطلين للانتخابات والمصريين ورائهم

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن الكل يُجمع على أن عقيلة صالح وخالد المشري هما أكبر المعطلين للانتخابات (ومعهم كتلة في المجلسين)، والمصريين ورائهم.

السويحلي تساءل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “هل تُجَرُّ البعثة الأممية إلى الفخ مرة أخرى؟ ألم يتعلموا ممن سبقهم وآخرهم ويليامز!”.

وتابع “(سنسعى للبقاء 2-3 سنوات أخرى) سمعتها من المشري حرفياً يوم فوزه برئاسة المجلس في أغسطس الماضي”.

