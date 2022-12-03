في يومهم العالمي.. دبيبة يقر 6 إجراءات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا

ألزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، المؤسسات الليبية بستة إجراءات لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الاندماج في الحياة العامة.

وجاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى المسؤولين المذكورين سابقا، حمل رقم (14) لسنة 2022، وبمقتضاه ألزم جميع الجهات العامة والخاصة عند تصميمها لمخططات البناء والتطوير مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل انتقالهم بهذه الجهات من حيت الفضاءات والأرصفة ومواقف السيارات والمصاعد ودورات المياه.

ودعا دبيبة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل وفق النسب التي نصت عليها التشريعات النافذة، فضلا عن تخصيص مواقف سيارات خاصة بهم في جميع مواقف السيارات بكامل الجهات العامة والخاصة بالدولة.

وحض الخطاب جميع الأجهزة التنفيذية وإدارات المشروعات بالوزارات عند تصميمها وتنفيذها للمشروعات العامة على مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء وحدات إدارية لمتابعة تنفيذها.

وألزم وزارة المواصلات بالتنسيق بين مصلحة المطارات وشركات الطيران الناقلة بتوفير المصاعد والكراسي المتحركة بالمطارات لذوي الإعاقة وتكليف عاملين خاصين بهم.

Trending النائب العام: التحاليل أثبتت وجود مادة “برومات البوتاسيوم” في 27 موقعاً بليبيا

ووجه دبيبة جميع البلديات بتهيئة المرافق البلدية والمواقف والأرصفة بما يسهل ارتياد الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه المرافق، مع الالتزام بعدم منح تراخيص البناء وأذونات المزاولة للمطاعم والأسواق وغيرها من المرافق التي لا تراعي متطلبات هذه الفئة.

وشارك دبيبة في اجتماع للمجلس الوطني لحقوق ذوي الإعاقة بمقر صندوق التضامن الاجتماعي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.