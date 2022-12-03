الفيتوري: أعطينا البعثة الأممية مهلة 10 أيام لإسقاط مجلسي النواب والدولة

نظم عميد بلدية صرمان عبد المجيد الفيتوري ضمن ما يدعى بـ”الحراك الشعبي المطالب بالتعجيل بالانتخابات” وقفة احتجاجية أمام بعثة الأمم المتحدة في طرابلس احتجاجا على اللقاء المرتقب في الزنتان بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وقال الفيتوري في تصريحات لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني: “فمنا بحراك كبير اليوم السبت نت كل أطياف المجتمع أمام بعثة الأمم المتحدة وأصدرنا بيانا رفضنا فيه ما يقوم به المشري وعقيلة صالح في اجتماعات في الزنتان لتشكيل حكومة ثالثة أو تمديد فتراتهم”.

وأشار إلى أن المسؤول السياسي في البعثة وآخرين استقبلوهم في نقاش استمر لمد نصف ساعة، وأحبروهم بعدم علمهم باجتماع الزنتان، ووعدونا بعدم حضور اجتماع عقيلة صالح والمشري.

وأضاف: طالبنا البعثة برفض التمديد لمجلسي النواب والدولة وإسقاطهما وإعلان المجلس الرئاسي لحالة النفير وإصدار القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات.

وتابع: “البعثة هي لمساعدة ودعم الليبيين وليس الوقوف مع الطرف الثاني والتمديد له، وأعطيناها مهلة مدتها 10 أيام للاستجابة لهذه المطالب وإلا سنقوم بقفله، وهذا لا نحبذه، لأن ليبيا جزء من المجتمع الدولي”.